世銀行長：聯儲局不應只着眼加息　美通脹或需2年才回落至目標水平

世銀行長認為，聯儲局不應只着眼加息，，而要更多地關注監管政策，例如縮表或容許銀行增加放貸，以釋出資本。（資料圖片）

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）接受美國哥倫比亞公司訪問時表示，美國聯儲局不應只着眼於加息，而要更多地關注監管政策，例如縮表或容許銀行增加放貸，以釋出資本，從而提振美國經濟產量和加強供應鏈，以避免經濟陷入衰退。他認為，美國要令通脹回落至2%的目標水平，可能需要幾個月，甚至2年時間。 對於俄烏戰事衝擊全球經濟，他認為，部分國家難免會出現經濟衰退，較強國家領導應對經濟挑戰是非常重要。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）調低美國今年經濟增長預測至2.9%，低於4月時預測的3.7%；明年經濟增長預測亦由2.3%下調至1.7%，但可勉強避免衰退。國基會總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）指出，美國通脹飆升，加上聯儲局大幅加息，令美國面臨的下行風險正升溫。美國避免經濟衰退的道路正在收窄，前景高度不確定，俄烏戰事及中國封鎖措施衝擊經濟，令情況變得更艱難。

IMF 調低美國經濟增長預測

格奧爾基耶娃又表示，曾與美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾討論美國經濟，毫不懷疑他們對降低通脹的承諾。國基會同時促請華府撤銷前特朗普政府時期，對中國貨加徵的懲罰性關稅，認為在高通脹及供應鏈緊張下，削減關稅有明顯好處。