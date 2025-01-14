丘鈦綜合溢利最多增2.8倍 印度稅務糾紛或須撥備

丘鈦科技(1478)盈喜，預料去年底止年度綜合溢利約8,353.1萬元，按年增長約200%至280%，主要受惠多項因素，包括人工智能進一步進入消費場景，智能手機、智能駕駛及物聯網智能終端市場持續向好，同時集團於上述市場的攝像頭模組和指紋識別模組供應份額提升，令得相關產品的銷售數量上升，帶動營業收入同比增長。

攝像頭和指紋識別模組供應份額提升

另外，丘鈦指集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略，3,200萬像素及以上應用於手機的攝像頭模組和應用於其他領域的攝像頭模組的合計銷售數量於攝像頭模組銷售總量的佔比明顯提升。另一方面，指紋識別模組產品的結構也出現改善，高端產品佔比的提升有助於集團產品附加值的改善，並進一步改善了毛利率。其他因素還包括攝像頭模組和指紋識別模組的需求回升和規格升級，令集團產能利用率較同期明顯改善，幫助改善邊際成本；及集團投資的一家聯營公司的經營業績較同期有所改善，歸屬於集團的聯營公司虧損金額較同期減少。