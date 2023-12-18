中信分拆鋁制汽車零部件業務 擬A股上市

中信股份(267)宣布，建議分拆間接非全資附屬公司中信戴卡在上海證券交易所獨立上市。緊隨分拆完成後，中信戴卡的財務業績仍將繼續合併於公司財務報表內，公司及其股東仍將持續從中信戴卡的增長和發展中獲益。集團又指，受限法律及監管方面的障礙，集團股東概無任何保證配額。
中信股份｜中信持中信戴卡42.11%
中信戴卡於1988年5月成立，是內地第一家鋁車輪製造商，亦為世界上最大的鋁制汽車零部件製造商之一，產品包括鋁車輪和汽車動力總成、底盤和車身系統輕量化鋁制鑄件。中信股份間接全資附屬公司中信興業投資集團有限公司持有中信戴卡42.11%的權益。
集團指，隨著中信戴卡業務的發展，中信戴卡以及公司的管理層均相信，建議分拆對未來發展帶來更好機遇，以及使中信戴卡及剩餘集團雙方受惠，包括增強中信戴卡的資本實力，降低其有息負債，有利於中信戴卡發展業務及提高競爭力，並有利於提升本集團整體財務業績；為中信戴卡提供一個籌集額外資金的獨立平台，從而提高中信戴卡的融資效率和集團的融資靈活性；賦予中信戴卡優化公司治理，提升決策效率和抗風險能力，完善股東權益和ESG治理；及 強化投資者對中信戴卡作為區別於剩餘集團的實體的理解。
中信股份今日收報7.39元，失0.27元或3.5%。