中信分拆鋁制汽車零部件業務 擬A股上市

中信股份(267)宣布，建議分拆間接非全資附屬公司中信戴卡在上海證券交易所獨立上市。緊隨分拆完成後，中信戴卡的財務業績仍將繼續合併於公司財務報表內，公司及其股東仍將持續從中信戴卡的增長和發展中獲益。集團又指，受限法律及監管方面的障礙，集團股東概無任何保證配額。

中信股份｜中信持中信戴卡 42.11%

中信戴卡於1988年5月成立，是內地第一家鋁車輪製造商，亦為世界上最大的鋁制汽車零部件製造商之一，產品包括鋁車輪和汽車動力總成、底盤和車身系統輕量化鋁制鑄件。中信股份間接全資附屬公司中信興業投資集團有限公司持有中信戴卡42.11%的權益。