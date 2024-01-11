中信國際：美今年料減息1.5厘 恒指見底 合理值21300

中信國際發表2024年經濟及投資市場展望，該行首席經濟師卓亮表示，美國聯儲局今年減息是勢在必行，預料第二季起行動，全年下調150點子，年未時聯邦基金利率目標上限跌至4厘，減息行動有機會延續至2025年；至於港元1個月拆息有機會同步回落，保守估計會跌至4厘以下，惟最優惠利率(P)受影響因素多，調整會滯後，料要待下半年才有機會回調，但相信全年樓市受惠利率下調而走勢平穩。
中信國際｜港樓市第二季有望逐步改善
卓亮指，美國正在下滑的通脹正推升實質利率，減息勢在必行且有逼切性，加上縮表仍持續，以及美國經濟增長動力一直減弱，經濟風險不能忽視，因此當局有放寬貨幣政策及流動性的必要。至於香港樓市對美息敏感，他預料一旦美國減息，本地樓市有望逐步改善，估計第二季為調整尾聲；同時，中美息差與人民幣關係密切，由於聯儲局減息空間可觀，或對人民幣表現有支持作用。
該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，美國企業盈利增長續於預期，若加上聯儲局減息，美股估值有進一步上升空間，尤其美股主要受科技股帶動，另外美債息亦相應有空間下降，帶動資金進入債市，建議投資者部署股債平衡組合，尤其趁目前企業債息仍高企下鎖定高利率。
中信國際｜萬八關或受阻 推薦高息股
港股方面，張浩恩指股息率每每觸及4厘以上，港股亦近見底時，而目前已越4厘。他指，中國數據改善、聯儲局減令美元受壓，均有利人民幣回順及支持中國企業盈利，港股去年面對多項不利因素及資金持續流走，但當遇上壞消息亦不跌時，便很大機會是見底之時。他估計，恒生指數萬六關水平或已見支持，惟17,200至18,000點為成交密集區，短期有阻力，以10倍市盈率(PE)計，大市合理值在21,300點，並相信高息板塊有機會跑出，如內銀、國際金融及油股等。