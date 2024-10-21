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財經
2024-10-21 17:58:36

中信股份悉售中港麥當勞股權 中信資本接手

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中信股份悉售中港麥當勞股權 中信資本接手

中信股份悉售中港麥當勞股權。(資料圖片)

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中信股份(267)公布，旗下全資附屬公司今日與Trustar Fast Food Holdings Limited訂立股份購買協議，中信同意向後者悉售其所持有的Fast Food Holdings Limited(FFHL)餘下19.23%股權，後者則承擔價值約為0.74億美元的未償還股東貸款，出售總代價為4.303億美元(33.56億元)

涉資4.303億美元

Trustar Fast Food Holdings為中信資本旗下信宸資本合夥有限公司全資附屬公司作為一般合夥人的新設立基金全資持有的公司。

FFHL直接持有Grand Foods Holdings Limited(GFHL)，即持有麥當勞中國大陸和香港業務公司52%股權。於出售完成後，中信股份將不再持有FFHL股權。中信指，今次出售乃基於集團業務發展策略，為提供良好投資回報，符合集團利益，預計不會對營運及財務狀況產生任何重大不利影響。

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2020年已售大部分股權

中信於2020年向中信資本旗下基金公司CCHL Fast Food Holdings Limited出售其持有的麥當勞中國大陸和香港業務的FFHL42.31%股權，出售總代價為5.33億元。

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