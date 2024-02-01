中信里昂風水指數料龍年3月見底 反覆升至年尾

中信里昂發表一年一度風水指數，報告指乃結合神秘的地煞天星之力，預測恒生指數的動向、各個板塊的走勢，還會提出基於方位的陽宅旺運建議。該行指，誕生於1969年11月24日的恒生指數，五行屬土，生肖為雞。在生肖中，龍與雞聯繫密切，因為龍屬土，雞屬金，土能生金。按其預測走勢，恒指在新曆2月仍尋底，直至3月見底，反覆橫行至4月再明顯反彈，一直反覆走高至年底，在新曆明年1月闖至高位。

該行指，以風水理論分析，香港市場起步緩慢，先跌後回穩，在七、八月份恢復元氣，之後平步青雲，達到新高。