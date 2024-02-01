中信里昂風水指數料龍年3月見底 反覆升至年尾

中信里昂發表一年一度風水指數，報告指乃結合神秘的地煞天星之力，預測恒生指數的動向、各個板塊的走勢，還會提出基於方位的陽宅旺運建議。該行指，誕生於1969年11月24日的恒生指數，五行屬土，生肖為雞。在生肖中，龍與雞聯繫密切，因為龍屬土，雞屬金，土能生金。按其預測走勢，恒指在新曆2月仍尋底，直至3月見底，反覆橫行至4月再明顯反彈，一直反覆走高至年底，在新曆明年1月闖至高位。
該行指，以風水理論分析，香港市場起步緩慢，先跌後回穩，在七、八月份恢復元氣，之後平步青雲，達到新高。
土木行業興旺 水最弱
按五行八字顯示，與土相關的行業有盈利之象，包括房地產、建築業。與火、木相關的行業同樣興旺，前者包括科技和油氣，後者則有醫療健康、服裝和藝術類。今年五行最弱的是水，航運、貿易等行業有機會遇上風浪，但很可能依舊業務繁忙。
兔年預測大市橫行 實際全年下挫
里昂在兔年預測恒指全年反覆橫行，直至年底稍見反彈，惟兔年收結前再走軟。惟該行指，過去一年恒指的變化恰如八字所預示，動作很多，收穫卻很少。在開市一次起落後，整個春季兔子都在上躥下跳，該行本來對幸運兔腳寄予厚望，惟「兔子自己則另有想法」。中信里昂指，已準確預測到夏末秋初的大滑坡，然後兔子就躲進地洞，不再動彈。按占卜預測，兔子應當一躍而起。但到本報告付梓時，仍然只看到兔子跌跌撞撞，未見起色。