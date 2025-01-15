中信里昂風水指數！籲提防漫長夏日 恒指如懶蛇停滯不動

中信里昂發表最新的蛇年《風水指數2025》，按其來年恒生指數預測走勢圖，恒指年初反覆，年中橫行，及至年底才衝高。報告指，今年第六個月就如在岩石上曬太陽的一條懶蛇，恒生指數停滯不動，春冬兩季市場預期漲勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌。 稱去年預測基本上準確無誤 報告又指，去年風水指數的預測基本上準確無誤，恒指繼年初略有擾動後，在整個春季持續走高，入夏後經歷了幾次小波動，最後在年底強勢反彈。

五行中 木水運勢佳 土難升 五行方面，報告指「木」是今年的運勢達人，八字之中木勢強旺，小型行業包括布藝及藝廊等都值得關注。作為流年全盤第二強的五行，「水」在八字中力量不弱，預期冬季水勢強旺，在今年夏季也將迎來驚喜表現，貿易航運等常規屬水行業應該會保持強勁，同時電影等次要行業也值得關注。

五行中 木水運勢佳 土難升 五行方面，報告指「木」是今年的運勢達人，八字之中木勢強旺，小型行業包括布藝及藝廊等都值得關注。作為流年全盤第二強的五行，「水」在八字中力量不弱，預期冬季水勢強旺，在今年夏季也將迎來驚喜表現，貿易航運等常規屬水行業應該會保持強勁，同時電影等次要行業也值得關注。 另外，夏季和晚秋火氣強旺。八字帶「火」，也有豐富的木來生火，今年與火相關的行業預期會有上佳表現，包括大型油氣行業，都將會是不錯的一年。至於八字包含些許「土」，有望支撐土度過尚可的一年，與土相關的產業雖然漲勢不大，但仍有一定的增長和發展空間，料年頭和年尾運勢上佳，其餘時段則在低迷與尚可之間徘徊。最後，旺木生「火」，加之自去年燃起的二十年九運離火，科技、油氣等屬火的行業會有所作為。娛樂業等屬水的行業，以及房地產等與土相關的行業，也將迎來好年景。

生肖雞最吉禮 馬兔鼠亦旺 生肖方面，「雞」為吉祥生肖之首；屬「馬」、「兔」和「鼠」的人士也將榮耀加身，度過歡度富足美滿的一年。「牛」、「狗」、「龍」和「猴」今年運勢尚可，只是會有輕微的消化不良。而「羊」、「豬」、「虎」和「蛇」被自己的貪欲沖昏了頭腦，焦慮和胃痛會於今年伴隨左右。