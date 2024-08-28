中信銀行復派中期息 每10股派1.847元人幣

中信銀行(998)公布6月底止半年純利354.9億元(人民幣，下同)，按年少1.6%；經營收入1,086.4億元，升2.6%；實現利息淨收入726.08億元，下降0.82%；實現非利息淨收入360.32億元，升10.26%；利潤總額437.51億元，升3.27%；每股盈利0.66元；每10股派發現金股息1.847元，去年未派中期息。

半年純利減 1.6% 淨利差收窄

集團上半年淨利差1.71%，收窄0.1個百分點；淨息差1.77%，少0.08個百分點；信貸成本1.09%，升0.04個百分點；平均總資產回報率(ROAA)錄0.79%，跌0.06個百分點。

不良貸款率升 餘額增近 3%

截至6月底止，不良貸款率1.19%，較去年底多0.01個百分點；撥備覆蓋率206.76%，少0.83個百分點；貸款撥備率2.46%，多0.01個百分點。核心一級資本充足率則由去年底8.99%，升至9.43%；一級資本充足率由10.75%，增至11.57%。截至6月底，集團不良貸款餘額665.8億元，增加2.75%。