中儲糧旗下金鼎傳卸完煤油直接裝食用油　客服：產品符合食安標準

另一內媒《澎湃新聞》報道，金鼎的淘寶旗艦店上，目前還有一款產品在售，但多款大豆油、葵花籽油、濃郁花生油等均顯示下架；金鼎的京東食用油旗艦店也有部分產品顯示無貨，部分產品提示僅剩個位件數。

金鼎客服對此回覆內媒查詢，表示「不能拍的就無貨，會不定期補貨」；又指「金鼎食用油所有產品均符合國家有關食品安全標準」。至於中儲糧集團近日回應，在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。

中儲糧3年利潤總額逾120億人民幣

中儲糧集團在中國擁有400多間直屬倉庫，負責存放中央儲備糧、油，全國設立24間分公司、10間全資子公司及1間控股公司。據內媒今年初報道，自國企改革「三年行動」展開後，中儲糧累計營業收入超過7,900億元（人民幣，下同），其中利潤總額超過120億元，資產總額維持在1兆元以上，淨資產增加到1,162億元。