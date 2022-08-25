中免一人一手 暗盤每手蝕750元

暫為今年集資王中國中免(1880)今日上市，惟昨暗盤破底。該股以158元定價，據輝立交易場顯示，其暗盤收報150.5元，跌4.7%或7.5元，一手100股帳面虧損750元；耀才暗盤則報151.1元，下滑4.4%。

該股A股昨日收市報189.8元人民幣，跌1.7%或3.18元人民幣，成交額約15.1億元人民幣。

該股集資淨額158.9億元，公開發售部分僅輕微超額認購0.06倍，一手100股分配率100%，人人有份。

蘇新服務掛牌首日潛水

內地城市服務及物業管理服務提供商蘇新服務(2152)昨上市，開市報8.2元，較定價8.6元低4.6%，一度高見8.62元，收市再回軟，報8.59元，跌0.1%，成交1,037萬元，一手500股帳面虧損5元。該股公開發售部分不足額，一手中籤率100%，所有投資者均獲分配認購股份。

另外，阿里巴巴(9988)有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品(6689)昨招股，發售1,401.25萬股H股，招股價介乎40至52元，集資最多7.2億元，一手100股入場費約5,252元。今年首5個月賺7.4億元人民幣，飆145倍。

樂華娛樂3434元入場

阿里影業(1060)及電視廣播(511)大股東黎瑞剛有份持股、內地藝人管理公司樂華娛樂(2306)亦於昨招股，發售1.32億股，招股價6.8至8.5元，集資最多11.2億元。一手400股入場費約3,434元。