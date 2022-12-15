中共中央經濟工作會議據報今明兩日如期召開

內地「新十條」大幅度放鬆管制約一周後疫情升温，不過據報早前有傳會延期的中共中央經濟工作會議，今日如期召開。《路透社》引述3名知情人士報導稱，為中國明年經濟制定政策方向的中共中央經濟工作會議，將如期於15和16日召開。中央經濟工作會議是閉門會議，結束後將發布內容大要。

中央經濟工作會議備受外界關注，包括中共總書記習近平、政治局成員、省級領導及政府機構和金融機關負責人都會出席，討論來年中國的經濟成長目標。

在內地「動態清零」政策急速退場後，外界也密切關注中國當局是否會提出更多刺激經濟成長的措施。中國社會科學院發表《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》，預計2023年中國經濟增長5.1%左右，呈現進一步復甦態勢，建議2023年經濟增長（GDP）增速目標設定在5%以上，在實際執行過程中可力爭實現更高增速，又建議將一般公共預算目標赤字率設定為3%左右。

全球經濟增速明年將明顯轉弱，將對中國外貿出口帶來較大壓力。同時，由於疫情防控措施優化，將顯著提振內地消費。此外，今年經濟增長增速較低的基數效應，將推高2023年經濟增長率。疫情導致的磁滯效應和疤痕效應，將影響經濟增長率。綜合考慮，預計2023年中國經濟增長5.1%左右。

《藍皮書》又預計，明年物價總體保持溫和上漲，消費物價指數（CPI）漲幅擴大，生產物價指數（PPI）升幅則收窄，兩者分別上漲2.8%和1.2%。