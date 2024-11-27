中動向半年扭虧為盈 連特別息共派1.4元人幣 股價飆一成

分部表現方面，Kappa品牌期內的總銷售額7.05億元，少4.6%，佔集團總銷售額94.1%，當中服裝銷售額5.2億元，少4.2%，毛利率少2.3個百分點，至71.4%；鞋類銷售大減32%，至1億元，毛利率增3.2個百分點，至61.5%；配件銷售8,500萬元，多73.5%，毛利率升1.6個百分點，至73.4%。

對運動服裝前景積極樂觀

中動向指，對中國整體體育運動休閒服裝行業的前景保持積極樂觀的態度，同時深信國內體育市場蘊藏巨大的發展潛力。未來，集團將推出更多創新的產品，增強市場競爭力，增強品牌與消費者之間的互動體驗，提升品牌的曝光率及或話題性，進一步提升品牌知名度。投資業務方面，集團將審慎推進新項目投資及審時度勢以及時合理退出已投項目，為股東帶來穩定而長久的回報。

中國動向今日收報0.365港元，升0.035港元或10.6%。

