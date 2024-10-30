中原家族辦公室夥華夏基金 拓固定收益產品及ETF

中原家族辦公室與華夏基金(香港)昨日簽署合作協議。雙方首階段會在固定收益產品及ETF上合作，未來會尋求全方位合作。華夏基金(香港)董事總經理兼固定收益投資主管蔡靖談及投資市場時指，長遠而言，美國吸引全球資金的日子會出現改變，看好亞洲市場表現。在未來資產配置上，可採取多元和分散策略。 中原家族辦公室投資總監洪龍荃會上指，雙方未來會繼續溝通，相信中原家辦可協助華夏豐富其產品線，而華夏團隊也將定期向中原投資團隊前線提供市場資訊及建議。

在發展步伐上，中原家辦7月成立，總經理畢銘詩指，早前訂立首12個月資產管理規模(AUM)10億美元目標，至今已達成近半，客人近半為港人，也有內地和東南亞客戶。 華夏：美選舉不明朗或明年Q1始理清 至於目前的投資環境，短期最大變數恐怕是美國總統選舉。華夏基金(香港)董事總經理兼固定收益投資主管蔡靖認為，不明朗因素不單止於勝負誰屬，還要看資產市場的後續反應；資金的反應和部署或要明年第一季度才能看清。至於中港股市，她認為對比美國資產「在高樓再加一層」，中資股在低位上升是更有空間；認為市場對中資資產信心已改善，但獲得回報要一定的耐心。

施永青：樓價Q4料升 出席同一場合的中原集團主席施永青則表示，期望第四季樓價會錄得升幅，但料未足以抵銷其他時間的跌幅而令全年樓價最終報跌，他預期樓價下年會錄得升幅。另外，一手盤銷售在10月顯著上升，目前已近1900宗；他相信若每月有2000宗成交便可在一年內消化貨尾，但維持高成交量的機會低。他相信樓價止跌回穩的機會相對較大。