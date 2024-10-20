中原證券債券承銷罰停賽半年 高層須監管約談

中州證券(1375)公布，近日收到中證監《關於對中原證券股份有限公司採取暫停債券承銷業務措施的決定》，內文指發現公司存在債券承銷違規行為，因此決定暫停中原證券在本月17日至明年4月16日期間的債券承銷業務。集團指，目前公司其他業務經營正常，今次被責令暫停債券承銷業務對公司未來經營業績產生的影響存在不確定性。

列 4 宗罪 須內部問責

中證監指中原證券4宗罪，一是幫助債券發行人與投資者簽訂債券諮詢服務協議，以給予票面利息補差費用的形式非市場化發債；二是在個別公司債券項目中，對發行人償債能力核查不充分，未發現發行人存在融資租賃合同違約事項且被法院裁定為被執行人；三是在個別項目持續督導期間未勤勉盡責，未發現發行人財務造假事項；四是原質控部門負責人領取項目承攬獎同時參與質控相關工作，質控底稿驗收把關不到位等。