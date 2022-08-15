中國中免今起招股集資最多170億 或成今年最大新股

中國中免今起招股集資最多170億元，或成今年最大新股。（網上圖片）

內地最大的旅遊零售運營商中國中免（1880）今日招股，招股價每股143.5至165.5元，每手100股，一手入場費16,716.8元，發行約1.03億股股份，集資149.5億至170.1億元，有望超越天齊鋰業成為今年最大新股，預計8月25日掛牌。

招股文件顯示，集團擬把所得款項淨額約約48.8%將用於鞏固國內渠道；約22.5%將用於拓展海外渠道；約13.5%將用於改善供應鏈效率；約1.5%用於升級信息技術系統；約3.7%用於市場推廣和完善會員體系；約10.0%將用作補充流動資金及其他一般公司用途。

入場費每手16716.8元 預計8月25日掛牌

中國中免主要從事以免稅業務為主的旅遊零售業務，其全資子公司中免公司旗下有200多家免稅店遍布全球。內地海南省的5家離島免稅店是中免公司近年業績增長的主動力，尤其是目前全球最大的免稅商業綜合體三亞國際免稅城。

去年，中國中免免稅商品和有稅商品營收分別為人民幣429億元（人民幣，下同）和240億元，免稅營收佔比超過6成。其中，中國中免在海南營收在2020年約300億元，2021年增至471億元，營收佔比也由2020年的約57%上升至2021年約7成。