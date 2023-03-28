中國主權基金據報下半年來港舉行會議　為首次內地以外地方舉行

本地媒體《南華早報》報道，管理逾1.2萬億美元資產的中國主權基金「中投公司」（CIC），計劃今年下半年在香港舉行國際諮詢委員會會議，是成立14年來，首次在內地以外地方舉行。

首次在內地以外地方舉行

報道引述知情人士指，該會議得到港澳辦支持，港澳辦將提供幫助，包括與其他部門聯絡；知情人士又指決定在香港舉行，是希望努力提升本港作為全球金融中心的地位，並稱是「一項重大舉措」，亦是對香港的信任投票。

報道續引述另一知情人士表示，中投公司同時計劃在香港舉辦另一全球投資論壇，料在諮詢委員會會議後的翌日舉行，被視為最重要的中國會議之一，亦會吸引全球的投資銀行家和資產管理公司來港。

知情人士補充說，在會議期間預計嘉賓會分享有關地緣政治及宏觀經濟的見解，並分析全球市場狀況。

據了解，理事會共有12名成員，包括中國人民銀行前行長周小川、高盛前董事長約翰桑頓（John Lawson Thornton）、香港時任商經局局長馬時亨等人。

現時中投公司未有就事件作評論或回覆。