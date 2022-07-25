中國人口料2025年前開始萎縮 人口紅利漸消失

官媒環球時報引述高層官員表示，中國人口預計在2021年至2025年開始萎縮。（網上圖片）

官方環球時報今天引述國家衛生健康委員會人口和家庭司司長楊文莊指出，中國人口增長已經大幅放緩，預計在2021至2025年開始萎縮。根據周日公布的出生數據顯示，在幾個省份，2021年新生兒數量是幾10年來的最低水平。

有經濟學者早前已警告，中國經濟於數十年內急速崛起，主要受惠於「人口紅利」之便。相對低廉的勞動力成本，以及龐大人口基數所帶來的商機，支撐中國經濟蓬勃發展。然而，隨着出生率日漸下滑，有中國未來數年陷入人口負增長的困局。

據內地傳媒報道，根據中國最統計，中國31省市中有29省的去年新生兒數銳減。目前已有29省公布去年的出生人口數據，多個省份的出生人口創下了數十年來的新低，其中只有廣東、河南、山東、四川、河北、安徽等6個省出生人口超過50萬，其他都低於50萬，其中湖南省的出生人數降至50萬以下，是近60年來首次出現的情況，廣東是連續兩年唯一新生兒數超過100萬的省份，安徽更是連4年一減再減，比2017年下降47.6%。媒體稱此一情況為「斷崖式下降」。

環球時報指出，根據中國國家衛健委發布的「2021年衛生健康事業發展統計公報」，2021年中國出生人口1,062萬人，其中二孩佔比為41.4%，三孩及以上佔比為14.5%。與2020年相比，中國出生人口下降約138萬人。

湖南省出生人數降至 50 萬以下 近 60 年來首次

中國目前因為高昂的生活費和工作壓力等因素，有愈來愈多的年輕族群選擇不生小孩。中國正努力扭轉人口自然成長的快速萎縮。許多年輕人由於高成本和工作壓力等因素，選擇不生孩子。

為了鼓勵生育，中國去年修改法律推動三孩政策，允許女性生育3個孩子，但無濟於事。許多女性表示，這個改變來得太晚，而且她們也未獲得足夠的工作保障和性別平等。