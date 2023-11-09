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財經
2023-11-09 11:35:00

中國企業家士氣低迷選擇「躺平」　春華資本：對內地改革存疑

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中國企業家士氣低迷選擇「躺平」，春華資本胡祖六表示因對內地改革存疑。(資料圖片)

內地春華資本集團創始人兼行政總裁胡祖六，日前在一個論壇上表示，現時在中國的企業家，不是低調就是「躺平」，表示企業家士氣低迷，因大家對領導層是否仍然致力推行改革存疑。他又指，作出結構性改革是中國經濟增長的最大潛力。

胡祖六出彭博創新經濟論壇時，他指據其觀察，現時中國企業家內心的不安全感，是自1978年以來從未見過，強調保護企業家免受隨意政治干預甚至法律起訴的重要性非常重要，「如果中國真的致力於法治和市場改革，我認為企業家的信心肯定能慢慢恢復，精神會重新燃起。」

胡祖六：內房危機仍未落幕

而胡祖六被問及有關穩定中國經濟成長的政策，他回應，內地短期內可實施貨幣政策、財政政策等，但重申中國經濟最大的增長潛力 （upside）是源自於影響深遠的結構性改革。

胡祖六又說，內地當局需要在短期內提供更多支持措施，以幫助經濟保持成長軌道，同時還應在長期內對私企給予更好的保護，避免像日本那樣在上世紀90年代般陷入「失去的十年」。

胡祖六又提及內地正面臨艱巨的挑戰，特別是內房危機，他認為樓市危機仍未落幕，「我認為這是一個將持續多年的過程，更像是1990年代掉入房地產危機的日本，現在內房危機像是在慢鏡頭播放，當局至少未來幾年內都會面臨這個問題。」

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