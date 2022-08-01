中國企業轉瑞士融資　4公司迅速獲中證監批准

CNBC引述顧問公司貝克麥堅時（Baker McKenzie）指，有意在海外融資的中國公司已轉向瑞士，並獲得監管部門迅速批准。報導引述麥堅時表示，已於7月28日以法律顧問形式協助4家中國公司，通過與瑞士的新股票互通計劃上市，合共集資約15億美元。

這4家公司分別為電池回收巨頭格林美、國軒高科、科達製造和寧波杉杉，是根據「境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定」在瑞士交易所Six Swiss Exchange發行全球預託證券（GDR），作為與上海和深圳交易所新的中瑞股票聯通計劃的一部分。

這是自2月11日中國證監會公布規定以來，集中掛牌數量最多的一次，其中集資總額也是今年瑞士市場發行規模最大的股權融資項目。

中證監公布規定以來集中掛牌數量最多的一次

該顧問公司北京資本市場業務部合夥人王航向該傳媒表示，中國證券監管機構在「短短幾星期內」批准了新股發行。他指出，其他股票發行的審批過程可能需要幾個月甚至半年的時間。

自螞蟻集團IPO在2020年底被高調叫停、以及政府監管機構在2021年夏天對滴滴進行打擊以來，中國企業到海外資本市場融資受到更多的審查。而內地有關用戶私隱和國家安全的新規定亦令海外上市的門檻有所提高。

由於在內地及香港上市審批需時，一些有能力的企業正在轉向瑞士。王航表示，一位考慮在香港上市的客戶決定優先在瑞士上市GDR，之後再尋求在香港上市。

他說，自今年早些時候中瑞互聯互通計劃的消息傳出以來，至少有13家中國上市公司已經宣佈了發行股票的意向，還有其他公司有所計劃，暫未有正式發出公告。