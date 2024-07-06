中國前首富王健林狂「瘦身」　兩年內變賣核心資產逾26家

據《中國基金報》4日報導，大陸商業化信用訊息查詢平台「天眼查」顯示，原全資股東遼寧省大連萬達商業管理集團股份有限公司（簡稱萬達商管）於1日和2日先後轉讓了山東省煙台芝罘萬達廣場有限公司（簡稱芝罘萬達）、江西省宜春萬達廣場投資股份有限公司（簡稱芝罘萬達）。

據內媒《中國基金報》4日報道，商業化信用訊息查詢平台「天眼查」顯示，原全資股東遼寧省大連萬達商業管理集團股份有限公司（簡稱萬達商管）於1日和2日先後轉讓了山東省煙台芝罘萬達廣場有限公司（簡稱芝罘萬達）、江西省宜春萬達廣場投資股份有限公司（簡稱芝罘萬達）。

綜合多家內媒報道，中國內地前首富、萬達集團創辦人王健林掌舵的萬達集團正在持續變賣資產。儘管在6月發布的新財富500強創富榜中，王健林、王思聰父子以1,408.4億元人民幣的持股市值，重新躋身創富榜第9名，但萬達的「賣盤」似乎沒有停止。

另據內媒《瀟湘晨報》報導，2019年，王健林曾表示萬達商業是萬達的核心，什麼企業都可以放，唯獨萬達商業不能放。然而，自2023年至今，已有多座萬達廣場易主：上海金山萬達廣場、廣州蘿崗萬達廣場、浙江省湖州萬達廣場、江蘇省太倉萬達廣場等多個萬達廣場股權2023年完成變更；2024年以來，廈門殿前萬達廣場、內蒙古呼和浩特萬達廣場、海南省海口萬達廣場、福建省福州白湖亭萬達廣場、安徽省合肥萬達廣場等接連發生工商變更。

值得注意的是，今年4月，萬達集團總部所在地，位於北京大望路的北京萬達廣場也出售。