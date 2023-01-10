中國前首富｜漢能創辦人李河君 傳被公安帶走調查

內地媒體報道指，前中國首富、漢能集團(已除牌，除牌前編號566)創辦人李河君在銷聲匿跡兩年多後，傳出漢能前員工的消息指，他已在上月底被錦州市公安帶走，事件或與錦州銀行有關。

報道指，錦州銀行早前披露的招股書顯示，銀行與漢能的資金關係規模總額94.61億元人民幣，分為與漢能掛鈎的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品3種，並承認其中附有信貸風險敞口淨額27.7億元人民幣。

漢能 2015 年由神壇墜落 震撼投資界

李河君在1989年創立清潔能源公司漢能，2010年將業務擴展至光伏，並將薄膜太阳能業務借殼上市，上市公司在2014至2015年一度爆升，市值曾創逾3,700億元的紀錄，相當目前百度集團(9888)的市值，並令李河君身家十級跳，躋身當年胡潤全球富豪榜的中國首富，身家超過馬雲及王健林。

不過2015年5月漢能的配股計劃失敗後股價急瀉約五成，及後涉嫌操控股價遭證監會調查，同年7月停牌，期間一度傳出李河君有意私有化，但最終未能成事，公司及至2019年除牌。由於當年漢能市值不斷攀高而一度躋身多個重要指數，以致基金被逼追貨，其暴瀉及停牌一役令市場損手嚴重，震撼投資界，並被封為「妖股」，李河君亦由神壇墜落。

而漢能集團自2019年以來屢傳財困及欠薪，2020年更重組成新公司石農控股集團，仍以經營太陽能業務為主。