中國加大對外商施壓及調查　首季外商投資較去年同期挫八成

中國政府近年積極招攬外商投資，年初更啟動「投資中國年」活動，以吸引投資者的興趣。不過外媒最新報道，中國國內近期加大對外商的施壓及調查，外商擔心在華投資遇上風險，故減少投資中國，首季外商投資較去年同期挫八成，令國內經濟困難雪上加霜。

報道指，今年來由國家主席習近平領導的整改運動，令外國顧問公司、審計公司等機構，遇上一連串突擊搜查、調查，甚至拘留行動；另外中國新版反間諜法修訂後，令外國公司高層出現憂慮，擔心在國內進行市場調查等商業活動，或被視為間諜活動。

《華爾街日報》報道，中國因民企投資不振，加上國內消費疲軟及失業率飆升影響經濟，而且外商在中國做生意風險亦大增，妨礙著資金流入。

中國首季外商投資較去年同期挫八成

報道又引述根據研究公司Rhodium Group分析師Mark Witzke，對國內政府數據的分析，今年首季度外商於中國的直接投資額，為200億美元，較去年首季的1,000億美元，下挫八成。

高盛經濟學家預料，今年中國的資金流出額，將抵消投資流入額；又形容「對一個在過去40年裡資金流入一直多於流出的國家來說，是一個相當驚人的變化。」

地方政府奇招搶外資資金

《華爾街日報》又寫道，國內部分地方政府的借貸，已經超出其償還能力，欠下的債務更高達收入的120%；亦有官員透露，在外目前難以招商，甚至空手而回。

四川省成都一位貿易官員指，最近到歐洲招商引資，最終卻空手而歸，指自己20年招商生涯中，是第一次「食白果」；有另一位廣東省縣官最近與來訪的美國貿易代表團表示，該縣可提供在當地投資的美國企業「決策者」，回饋所承諾投資交易價值的10%。