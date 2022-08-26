中國加碼推出19項穩經濟接續措施 2000億能源保供特別債助紓電荒

中國國務院常務會議指出，當前中國經濟延續6月份恢復發展態勢，但有小幅波動，「恢復基礎不牢固」。在所部署的一攬子政策中，基建投資是重要施力點。 中國加碼出台19項穩經濟政策，通過支持基礎設施建設、降低企業融資和個人信貸成本、支持民營企業發展和投資等措施，加大力度刺激疲弱的經濟；中央也將派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，赴經濟大省督促政策落實。 再增3000億以上額度 據新華社報道，中國總理李克強星期三主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子政策的接續措施。基建投資是著力點，新出台的政策包括：在早前已經推出的3,000億元(人民幣，同下)政策性開發性金融工具基礎上，再增加3,000億元以上額度；並核准開工一批條件成熟的基礎設施等項目。 政策性開發性金融工具指的是國家開發銀行、農業發展銀行等政策性銀行設立的金融工具，主要投向重點領域基礎建設、重大科技創新，以及由地方政府專項債券投資的項目。

國常會也釋放出推動平台經濟和房地產行業復甦的訊號，表明要「出台措施支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展」；在房地產方面，則允許地方「一城一策」靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。 另外，中國7月以來的高溫旱情在四川引發電荒，多地的農業生產可能受旱情衝擊。會議宣佈，將支持中央發電企業等發行2千億元能源保供特別債，並在今年已發放300億元農資補貼基礎上，再發放100億元。 今年5月23日國常會出台33項穩經濟一攬子措施，指明要努力推動經濟回歸正常軌道。中國經濟數據在5月和6月稍微回暖，但7月的主要經濟指標均不如預期。李克強本月16日要求6個經濟大省勇挑大梁，發揮穩經濟關鍵支撐作用；18日的國常會則表明將有針對性加大財政、貨幣政策支持實體經濟力度，進一步鞏固經濟恢復基礎。星期三召開的國常會宣佈，在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。