中國動向全年虧損收窄 錄得投資虧損逾14億人民幣

中國動向全年蝕人民幣17.5億元，錄得投資虧損14.7億元。（網上圖片）

中國動向（3818）公布截至2022年3月底止全年業績，全年虧損17.5億元（人民幣，下同），與對上年度虧損18.1億元，虧損收窄3.5%。每股虧損為29.79分人民幣。不派末期息。

受2021年3月以來宏觀市場波動影響，集團持有的股票，二級市場基金等公允價值有所回調，導致年度財年賬面投資虧損。年內，集團投資分部淨資產84.9億元，按年下降19%。年內集團投資虧損為14.7億元，對上年度則錄得投資收益21.0億元，其中主要來自金融資產公允價值變動虧損18.0億元。

於3月底集團有阿里巴巴（9988）股票的公允價值約6億元，去年同期則約3.6億元。

集團收入按年下降2.7%至19.1億元。毛利率減少1.7個百分點至63.9%；Kappa品牌業務的毛利率減少1個百分點至67.4%，毛利率下降主要因為電商業務促銷清貨活動零售折扣增加所致。於今年3月底止，集團Kappa品牌的店舖總數1,375間，與去年同期持平。

集團主席陳義紅表示，因疫情導致消費者消費熱情持續下降，線下零售店舖客流明顯減少。2021年3月新疆棉事件後，中國消費者在品牌選擇上亦越來越傾向於中國本土品牌，也促進體育服飾行業市場格局的變化。未來，集團將會繼續把品牌重心回歸運動，打開中高端細分運動項目市場，持續為品牌注入新的活力，以展示品牌堅定推廣運動文化的決心。