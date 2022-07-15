中國去年電競市場收入冠全球　亞洲佔全球57%

根據最新的調查報告，中國蟬聯全球最大電競市場，2021年收入按年增長多達14%。儘管中國監管當局加強了對網上遊戲的審批及監管，然而中國去年的電競收入仍然顯著增加至4.03億美元，玩家數目達到4.34億人，按年上升11.8%。

根據外媒引述顧問公司Niko Partners的一份最新報告顯示，去年全球電競收入總共達到11億美元，按年上升2.7%，而亞洲區的收入佔比約57%。亞洲電競業期內產生收入合共6.34億美元，按年上升16.6%，用戶人數增加13%至7億人。亞洲各項比賽的總獎金額，亦由2020年的2,000萬美元躍升至6,000萬美元。

2021年東南亞地區的電競收入總計8,010萬美元，按年增長27.3%。印度去年的電子競技收入增長2,030萬美元，按年增長26%。報告預期，印度及東南亞市場在年底前收入增長可分別達到18.3%及17.2%。

負責研究的Niko Partners電競部主管Alexander Champlin表示，中國的電競遊戲玩家或有興趣成為玩家的人數相當龐大市場，為當地市場提供相當大的優勢。內地於去年起加強監管，規定18歲以下的人士上網打機的時間限制為每星期最多3小時。中國監管機構又於2021年7月至今年4月期間凍結新遊戲審批。Champlin認為，儘管電競市場目前表現良好，但有關規定對中國職業遊戲行業的未來發展何能產生一些影響。