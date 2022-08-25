中國外管局據報警告銀行不要大舉拋售人民幣

路透社引述消息報道，內地外匯管理局昨天致電數家內地銀行，警告不要大舉拋售人民幣。其中一家銀行的人士透露，大量買美元招來了央行的電話，顯示當局對於近期人民幣弱勢感到不安。

在岸人民幣（CNY）兌美元昨亞洲時段收跌144點子至6.8654元，近兩周人民幣已累跌1268點子（1.8%）。受人行作窗口指導消息帶動，離岸人民幣（CNH）兌美元昨晚曾抽升逾200點子，一度由兩年低位6.8869元，回升至6.86元水平。昨晚11時30分，CNY夜盤收報6.8579。截至今晨1時30分，CNH報6.8773。

國家外管局回覆路透查詢時稱，當前中國結售匯市場運行平穩，8月以來銀行結售匯和涉外收付款呈現雙順差，未見機構非理性大量購匯。外管局又說，近日受美匯指數急升影響，非美貨幣普遍貶值，人民幣在全球貨幣中表現相對穩健，變動幅度遠低於其他主要貨幣。一名中資行交易員表示，估計人行是不希望人民幣貶值過快，希望控制一下節奏。

該局指出，一直以來中國外匯市場表現出較強韌性，貨物貿易呈現較高順差，實際利用外資保持增長，持續發揮穩定跨境資金流動和外匯市場的作用。同時，8月以來境外投資者總體淨買入中國證券，體現了人民幣資產的長期投資價值。

外管局：未見機構非理性大量購匯

人民銀行昨日公布的數據顯示，7月境外機構進一步減持中國債券。截至7月底，境外機構在中國債市的託管餘額為3.6萬億元（人民幣．下同），佔中國債市託管餘額的2.5%，較6月下跌0.1個百分點。其中，境外機構在銀行間債市的託管餘額為3.5萬億元。分券種看，境外機構持有國債2.3萬億元，佔比66.2%，政策性金融債8000億元，佔比23.9%。

資料顯示，截至6月底，境外機構在中國債市託管餘額3.64萬億元，佔整體託管餘額的2.6%。分析認為，俄烏戰事引發對投資中國的擔憂，許多境外機構由2月開始減持人民幣計價債券。