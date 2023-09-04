中國好聲音｜母企星空華文：已委託律師事務所採取法律行動　股價再逆市跌1% (更新)

內地綜藝節目營運商星空華文（6698）製作的節目《中國好聲音》，被指對參與者不公平，更疑有已故歌手李玟流出控訴節目。星空華文於9月4日，在港交所發自願公告，表示針對網絡和媒體上傳播的虛假不實謠言，已委託律師事務所採取法律行動來維護自身權益。 周一（9月4日）星空華文股價再跌逾1%，新造24.4元。 而該股自8月17日起，已從124元下跌至跌至40元，跌幅接近八成。現時該股市值已蒸發約400億港元，現時市值僅97.24億，不足百億元。 【9月4日更新】

星空華文稱支持浙江衛視 停播決定 星空華文8月25日在港交所發公告指，浙江衛視作為公司綜藝節目《中國好聲音》的主要播出平台，宣布暫停播出該節目，以等待對近期媒體報導中披露的某些事件進行進一步調查。公司全力支持浙江衛視的該決定及行動，及該綜藝節目的相關製作團隊成員將積極配合並提供一切必要協助，以方便調查。 浙江衛視： 停播《中國好聲音》 8月25日，播放《中國好聲音》的內地電視台浙江衛視宣布，「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」

李玟錄音流出控訴《中國好聲音》 近日，內地網絡上流傳一段近9分鐘的錄音，錄音疑為已故歌手李玟，內容指她為節目擔任導師時，遇到不公平待遇，錄音內李玟表示喜歡節目，但賽制不公平，導師亦不可以改變。 其後製作組發聲明回應指，有關錄音是惡意剪輯，對已故者不尊重，嚴重損害節目形象，對此強烈譴責。聲明指，與李玟合作期間曾經有誤會，但當時已溝通及消除誤會，不會再對事件作出解釋。