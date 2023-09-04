中國好聲音｜母企星空華文：已委託律師事務所採取法律行動　股價再逆市跌1% (更新)

內地綜藝節目營運商星空華文（6698）製作的節目《中國好聲音》，被指對參與者不公平，更疑有已故歌手李玟流出控訴節目。星空華文於9月4日，在港交所發自願公告，表示針對網絡和媒體上傳播的虛假不實謠言，已委託律師事務所採取法律行動來維護自身權益。
周一（9月4日）星空華文股價再跌逾1%，新造24.4元。
而該股自8月17日起，已從124元下跌至跌至40元，跌幅接近八成。現時該股市值已蒸發約400億港元，現時市值僅97.24億，不足百億元。
【9月4日更新】
星空華文：已委託律師採取法律行動
就近期事件，星空華文9月4日再發公告，該公司董事會表示，事件的調查正在進行中，公司正全力支持配合調查，積極提供一切必要協助；又指期待調查結果還事件真相、還逝者安寧。
此外，針對網絡和媒體上大量捏造傳播的虛假不實謠言，公司已委託律師事務所採取法律行動來維護自身權益。
星空華文稱支持浙江衛視停播決定
星空華文8月25日在港交所發公告指，浙江衛視作為公司綜藝節目《中國好聲音》的主要播出平台，宣布暫停播出該節目，以等待對近期媒體報導中披露的某些事件進行進一步調查。公司全力支持浙江衛視的該決定及行動，及該綜藝節目的相關製作團隊成員將積極配合並提供一切必要協助，以方便調查。
浙江衛視：停播《中國好聲音》
8月25日，播放《中國好聲音》的內地電視台浙江衛視宣布，「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」
李玟錄音流出控訴《中國好聲音》
近日，內地網絡上流傳一段近9分鐘的錄音，錄音疑為已故歌手李玟，內容指她為節目擔任導師時，遇到不公平待遇，錄音內李玟表示喜歡節目，但賽制不公平，導師亦不可以改變。
其後製作組發聲明回應指，有關錄音是惡意剪輯，對已故者不尊重，嚴重損害節目形象，對此強烈譴責。聲明指，與李玟合作期間曾經有誤會，但當時已溝通及消除誤會，不會再對事件作出解釋。
浙江廣電集團作出回應
浙江廣電集團官網日前發布一則題為《致<中國好聲音>觀眾和網友》的文章。浙江廣電在文章中表示，「近日，浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議。公司會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝」。
浙江廣電又承認，《中國好聲音》節目不斷遇到問題，與大家期待有差距，指出浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責；同時督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。
星空華文中期蝕逾1500萬
星空華文日前公布截至6月止的6個月中期業績，收入錄得1.44億（人民幣，下同），按年下降21.1%。虧損由上年同期1,188萬元，擴至1,508萬元，每股虧損4分。不派中期息。