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財經
2023-03-10 15:42:09

中國富戶｜胡潤研究院：2022年中國擁逾600萬資產家庭　達518萬戶　呢個城市最多富戶

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胡潤研究院指，2022年中國擁逾600萬資產家庭達518萬戶。(資料圖片)

胡潤研究院指，2022年中國擁逾600萬資產家庭達518萬戶。(資料圖片)

中國胡潤研究院與青島意才基金銷售，聯合發表報告指，截至2022年1月1日，2022年中國擁逾600萬資產家庭，達到518萬戶，較上年增加2.1%或10萬戶。

富裕家庭按年增1.9%

《2022意才·胡潤財富報告》指，上述518萬戶當中，擁有600萬人民幣可投資資產的「富裕家庭」數量為186萬戶，按年增1.9%；擁有千萬人民幣資產的「高凈值家庭」數量為211萬戶，按年增5萬戶或2.5%，其中擁有千萬人民幣可投資資產的「高凈值家庭」數量為111萬戶，增長1.3%。

擁億元人幣資產家庭增3.5%

擁有億元人民幣資產的「超高凈值家庭」數量則達到13.8萬戶，按年增4,600戶或3.5%，其中擁有億元人民幣可投資資產的「超高凈值家庭」數量達到8.2萬戶，增3.7%；擁有3000萬美元的「國際超高凈值家庭」有9.2萬戶，按年多3,600戶或4.1%，其中擁有3,000萬美元可投資資產的「國際超高凈值家庭」有5.8萬戶，按年增3%。

最多富戶的城市是這個

按城市劃分，中國富裕家庭最集中的前30名城市，佔全國富裕家庭總數的68%，其中北京為全國第一，在前30名城市中，其他北方城市還有天津、大連、青島、徐州和沈陽。目前中國高凈值家庭前三大是北京、上海和香港，其次是深圳和廣州，再次是杭州和寧波。

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