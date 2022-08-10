中國審計署全面調查20萬億信託產業

正當內地銀行業面對內房債務虧損風險上升之際，外電引述知情人士透露，中國審計署正在對規模超過20萬億元（人民幣，下同）的信託產業進行全面調查，包括要求信託公司上報高風險的地產融資項目等，冀加強對影子銀行監管。

據知情人士稱，審計署於過去1個多月檢查至少20家信託公司的帳目，包括前5大信託公司，分別為中信信託、重慶信託、華能信託、中融信託及江蘇信託，以評估該行業對金融穩定構成的潛在風險。據悉，審計署早前曾牽頭排查金融機構和國企與螞蟻集團的相關業務合作。

內地獲得註冊牌照的信託公司僅68家，報道未有提及最新參與審計署檢查的信託公司名單。報道引述知情人士表示，審計署要求被調查的信託公司上報高風險的地產融資項目，以及下一步的處置計劃；預計審計署完成調查後，將向中國高層提交報告，並可能成為決定行業下一步發展方向的重要決策依據。雖然審計工作還未完成，但市場普遍認為，這顯示官方對於房地產市場風險外溢的憂慮。

過去1個多月檢查至少 20 家信託公司帳目 包括前 5 大

報道指出，與地產行業融資相關的信託業務，一直以來都是信託公司重要的利潤來源。近兩年在官方嚴控債務槓桿的監管壓力下，房地產行業陷入深度調整，債務違約事件不斷，與其相關信託產品也多次出現兌付風險。

近期多地傳出「爛尾樓案」、導致購房者暫停繳交房貸的事件頻傳，加上陸續有房企傳出債務違約，市場憂心房地產市場爆雷可能只是冰山一角。除了較受關注的恒大（3333）及佳兆業（1638）外，包括世茂（813）、融創（1918）等地產商亦先後爆出財務危機，有多家信託公司與其有房地產信託計劃，至今都無法正常還款，信託業壞帳風險因此升高。信託數據提供商用益信託的統計顯示，截至7月底，今年房地產信託的違約金額已高達578億元。