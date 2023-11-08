中國平安否認內地政府要求承繼碧桂園債務　平保：已不再持有碧桂園股份 (更新)

碧桂園（2007）此前出現流動性危機，並出現首次美元債違約，預料快將啟動債務重組。外電周三（8日）引述數名知情人士報道，指內地政府要求中國平安（2318）收購碧桂園並承繼其債務，惟中國平安最新發出澄清公告，表示「報道完全與事實不符」，又指公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關要求。

有關消息由《路透社》最先報道，報道內表示，有四位知情人士透露，內地當局已要求中國平安承繼陷入困境的中國最大內房開發商碧桂園（2007）的債務，同時另引述兩名了解情況的消息人士稱，以國家總理李強為首的國務院，已指示兩家公司的所在地廣東省政府，協助安排中國平安對碧桂園的援助。

中國平安隨即發公告表示，注意到路透社發布的一篇有關公司被有 關政府部門/機構要求收購碧桂園控股有限公司，並承繼其債務的新聞報導，公司嚴正聲明，該報道完全與事實不符。中國平安又指，該公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關要求，並重申已書面向路透社作出澄清，表示深表遺憾。目前國務院新聞辦公室、廣東省政府均未有回應置評請求；至於碧桂園則拒絕置評。

中國平安原為 碧桂園第二大股東

翻查港交所資料，中國平安原本是碧桂園的第二大股東，而自8月初碧桂園發盈警並陷流動性危機後，8月11日中國平安以每股均價0.98元減持1,409.4萬股，套現1,381.2萬；而持股量則由5.04%降至4.99%，據港交所規則指，中國平安毋需披露股權變化。