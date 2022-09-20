中國從俄國進口煤炭量創5年高 連續4個月成俄油最大買家

中國海關總署今日公布的數據顯示，8月中國從俄羅斯的煤炭進口量上升至854萬噸，是2017年開始進行可比統計以來的最高值，創下至少5年來最高，數值高於7月份的峰值742萬噸，按年增加57%，主要原因為電力公司尋求海外供應以滿足極端高溫天氣下飆升的需求。

同時，中國8月份從俄羅斯進口的原油量按年激增28%，中國連續第4個月成為俄羅斯石油最大買家。據中國海關數據顯示，包括透過東西伯利亞太平洋管道的供應及透過俄羅斯歐洲和遠東港口海運的進口，俄羅斯石油進口總量為834.2萬噸，即相當於每日 196 萬桶，略低於 5 月份接近 200 萬桶的記錄。