中國德國商會：逾半德企續投資中國市場　對未來前景普遍趨悲觀

中國德國商會日前發表一項調查，顯示因經濟復蘇乏力及地緣政治緊張局勢，令商業前景帶來壓力，但仍有逾半德企未來數年仍繼續投資中國市場，同時對未來前景普遍趨悲觀。

逾半德企續投資中國市場

中國德國商會指，調查於5月時對288家企業進行，約55%受訪企業表示，擬於未來2年在華增加投資，去年則有51%受訪企業表示會在內地增加投資，上升4%；但2020年及2021年均有70%以上企業表示，會在未來2年於內地增加投資，比率仍較低。

至於受訪企業表示，會繼續在中國投資的原因是為維持在中國市場的競爭力。此外，調查亦顯示約有17.7%德企未來將減少對中國的投資。