中國德國商會：逾半德企續投資中國市場　對未來前景普遍趨悲觀

中國德國商會日前發表一項調查，顯示因經濟復蘇乏力及地緣政治緊張局勢，令商業前景帶來壓力，但仍有逾半德企未來數年仍繼續投資中國市場，同時對未來前景普遍趨悲觀。
逾半德企續投資中國市場
中國德國商會指，調查於5月時對288家企業進行，約55%受訪企業表示，擬於未來2年在華增加投資，去年則有51%受訪企業表示會在內地增加投資，上升4%；但2020年及2021年均有70%以上企業表示，會在未來2年於內地增加投資，比率仍較低。
至於受訪企業表示，會繼續在中國投資的原因是為維持在中國市場的競爭力。此外，調查亦顯示約有17.7%德企未來將減少對中國的投資。
對未來前景普遍趨悲觀
對於投資中國市場前景，對未來前景普遍趨悲觀。其中有57.8%的德企表示不看好近期景氣；42.2%的德商則擔心因制裁、出口管制、烏克蘭戰爭以及可能發生的台海衝突，加劇地緣政治緊張局勢；28.4%的受訪者認為，中國目前也致力於擺脫對其他經濟體的依賴，令德企對於是否繼續投資於中國採取更審慎態度。
調查報告又反映，有20.5%德企，考慮將供應鏈從中國轉移到其他國家；約18%德企表示將暫停計劃中的中國投資。
中國德國商會北京代表處代表Jens Hildebrandt表示，地緣政治對企業產生深遠影響，會促使企業將加強在地化，以及把多元化戰略列為風險管理措施；而與過去兩年相比，在中國的德商目前情緒普遍低迷。