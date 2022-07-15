中國或撥7.2萬億人民幣穩經濟　規模為2009年救市方案1.8倍

外電引述消息，中國政府已準備好7.2萬億元（人民幣，下同）資金投入基建項目，政策重心從「控槓桿」轉向「穩經濟」，意味著這次撐經濟力度，將會是2009年救市規模的1.8倍。

彭博社報道，基於官方公告分析，中國政府要準備7.2萬億元資金支持基建，當中預計一般公共預算支出、地方政府專項債、賣地相關支出、政策性銀行融資分別為2.3萬億元、3.1萬億元、7,000億元和1.1萬億元。

內地2009年推出4萬億元振興經濟方案，成功激活經濟。鑑於近日內地經濟持續走弱，市場普遍看淡經濟增長難以達標，尤其對內房財困引發樓盤爛尾以致斷供潮深感憂慮。不少大行預期，谷基建投資等急救經濟大招將於年內重現。

7.2 萬億元資金支持基建 地方政府專項債連賣地相關支出佔一半

花旗首席中國經濟學家余向榮認為，隨着政府擴大資金面的支持，今年基建投資可能會較去年增長7.7%。這將是新常態，意味中國已進入基建發展的新周期。今年固定投資增速預計將達到6%左右，對經濟增長有望貢獻2個百分點。

中央提出推動實現5.5%的經濟增長目標，地方政府一直以創紀錄的速度發債，為工業園區、交通網絡、水利項目、移動網絡和數據中心提供資金。加上來自私人機構和商業銀行的融資，余向榮估計基建投資金額達16.5萬億元，有更樂觀的經濟學家認為將達19萬億元，可拉動3.7個百分點的經濟增長。

內地券商國泰君安預期，基建投資將加速跳升到單月錄雙位數的高增長。花旗銀行研究部中國首席經濟學家余向榮早前也指，在消費和地產景氣度低迷情況下，大基建是內地政府今年為數不多可望上行的主要增長驅動力之一。內媒引用該行預測，內地將繼續通過財政和政策性銀行等渠道全面拓寬基建融資，估計全年基建投資增速由去年的0.4%升至今年約7.7%。