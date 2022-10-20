中國據報與晶片企業緊急會談　評估美國禁令影響

美國近日收緊到華半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲（YMTC）等31家中國列入「未經核實清單」。據《彭博社》報道，中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開一系列緊急會議，設法評估美國政府針對晶片實施的限制措施所造成的損害，並承諾對這個關鍵部門的支持。

報道引述消息指出，工信部召集長江存儲和超級電腦公司中科曙光等企業高層參加閉門會議，會上工信部官員未來的路徑似乎不確定，有時候對晶片製造商提出的問題與答案似乎一樣多。雖然官員在會上避免就關於反制措施作提示，但他們強調國內資訊科技市場將為受影響的公司提供足夠需求，以保持營運。

許多與會者認為，美國的限制措施會重擊整個行業以致中國擺脫美國技術的野心。據一位消息人士透露，長江存儲警告工信部，公司未來可能陷入危機之中。

美限制措施重擊晶片行業

長江存儲據報是中國進入尖端晶片製造領域的最大希望，不過《日本經濟新聞》日前報道，蘋果公司將暫停使用中國長江存儲晶片的計劃。蘋果早在今年就有計劃要使用長江存儲的晶片，因為它們的價格比競爭對手的晶片便宜至少20%。當美國公布對中國的最新一輪出口限制時，蘋果已經完成長江存儲NAND快閃記憶體晶片的認證程序，惟最新叫停計劃。蘋果和長江存儲沒有回應置評請求。