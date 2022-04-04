中國據報讓步允美檢視企業審計底稿　中概股急升

市傳中國在中概股審計問題上讓步，《彭博》引述消息稱，中央正考慮將在美上市中概股審計底稿，全面公開予美國監管機構；惟部分握有敏感數據的企業，則有退市需要。受消息帶動，在港上市相關股今早顯著造好。

至上午11時05分，阿里巴巴(9988)報113.1元，升3.1%；京東集團(9618)報239.8元，升4.71%；嗶哩嗶哩(9626)報234.2元，升9.95%；百度(9888)報144.7元，升7.03%；網易(9999)報152.8元，升逾4.23%；萬國數據(9698)報41.75元，升6.1%；攜程(9961)報194.8元，升4.34%。

據《彭博》報道，中央最快今年中向美國監管機構，公開中概股審計底稿的全部審閱權限，為防止世界最大的兩個經濟體進一步脫鈎，罕有讓步。消息人士稱，中證監正跟其他監管機構起草框架方案，將允許大部分在美上市中資公司，能夠保持其上市地位。

部分持敏感數據企業或退市

該名消息人士又稱，中央也準備接受部分握有敏感數據的國企和民企退市，目前仍在討論之中，有待最高領導層的認可，希望能在夏季前後達成協議。消息人士預計，框架方案將釐清哪些數據會觸發國家安全顧慮，有關當局正討論阿里巴巴等處理大量消費者信息的公司，是否被歸類為「觸發國家安全顧慮」。

SEC主席Gary Gensler早前明言，中企須完全遵守美方審計要求，稱「幾乎沒有妥協餘地」。他續指，若中國想保護企業的財務文件，「可簡單地將上市地方轉移到非美國交易所」。當局同日宣布，再把5家中概股列入有除牌風險的臨時名單，第三批包括百度、愛奇藝、富途等；累計已有11家中概股根據《外國公司問責法》被列入臨時或確定名單。

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