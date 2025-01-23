中國救市｜千億保險資金長期投資股票上半年落地　港股內險及券商股急升(更新)

吳清指，推動中長期資金入市方案，明確未來3年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%，力爭大型國有保險公司從2025年起，每年新增保費的30%用於投資A股。此外，公募基金、國有商業保險公司、基本退休保險基金和年金基金將全面建立實施3年以上長周期考核，降低國營保險公司當年度經營指標考核權重，細化全國社保基金5年以上長周期考核，這對中長期資金入市是重要的制度型突破。

他還提到，將增強資產端的基本建設，提升上市公司質量和投資價值。去年實施的市值管理規則使上市公司全年分紅達2.4萬億元，310家公司預計在春節前分紅，是去年同期的9倍。公募基金規模從2019年的13萬億元增至去年底的33萬億元，但受股市波動，部分權益類基金出現虧損，行業內出現經營理念偏差和短期化投資行為，因此自去年以來推出針對性改革，完善基金治理和激勵機制，2025年也將進一步降低基金銷售費用，預計每年合計為投資者節省約450億元的費用。

他又說，中證監將加強市場監管，增加優質上市公司供應，支持更多「標竿企業」進入資本市場。在監管方面，中證監將「快準狠」打擊各類違法行為，既要「抓早抓小抓苗頭」，更要「打大打惡打重點」，特別是對侵害投資者利益的「首惡」行為絕不放過。

此外，吳清提到外資是A股的重要資金來源，其中有相當一部分是中長期資金，包括全球知名的養老金、商業保險基金等，從外資參與市場情況來看，有866家的QFII獲得了投資資格，持有A股3萬億人民幣，