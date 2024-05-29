中國旅遊研究院：澳門首成內地客最滿意目的地　香港僅排第7位

中國旅遊研究院最新發表文章表示，隨着內地赴港澳「個人遊」城市的擴容、簽注和通關便利化，以及「澳車北上」等政策落實，該院數據顯示，今年首季，澳門以83.49分的旅遊滿意得分，首次成為內地出境旅遊者最滿意的目的地。不過，香港僅以81.77分跌至第7位。

中國旅遊研究院指出，香港受到社運、疫情、旅遊業負面輿情等各因素影響，致內地訪港客在過去十年減少。該院認為，特區政府及旅遊業界應該加大宣傳力度，全面修復內地遊客對香港市場的信心。

該院研究數據顯示，香港於2023年獲得82.86分，排名第5位，2024年則獲81.77分，下降兩位至第7位；澳門去年則以84.09分排第3位今年獲得83.49分上升至第1位。

至於澳門旅遊局表示，樂見內地旅客給予正面評價，滿意澳門旅遊體驗，而未來將用好中央各項惠澳舉措，包括內地參團旅客7日內可「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返橫琴與澳門，以及今年新增10個內地城市開放港澳「個人遊」等，不斷推進旅遊業多元化和可持續發展，鞏固澳門世界旅遊休閒中心地位。

國內旅遊出遊數現增長

此外，研究亦顯示，今年八天的農曆新年假期，全國國內旅遊出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年同期增長19%。而五天的「五一」勞動節假日，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，較2019年增加28.2%。