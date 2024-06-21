中國版「Nvidia輝達」股價腰斬　控股家族套現20億離場

近日，內地上市公司鴻博股份遭曝創始人家族套現20億元人民幣（約21.5億港元）離場。該公司在2022年因「牽手」輝達（Nvidia）一度迎來股價狂漲，光是2023年上半年就漲了6倍。如今神話已破滅。6月20日，鴻博股份報12.07元，總市值險守60億元。該股此前連續下跌，年內累計跌幅達56%。
近6年該公司出現持續虧損
據內媒《灰格觀察室》15日報道，鴻博股份是創辦於1999年，主業一直都是印刷，尤其是彩券印刷。家族中的大姊尤玉仙當過塑印廠廠長，有資源、有管道，在2000年初曾經憑藉相對領先的技術而風光一時，在2008年成功上市，市值1, 500萬元人民幣（約1,612萬港元）。近6年來，該公司出現持續虧損，深交所曾對其持續經營能力提出質疑。
據此前內媒《野馬財經》4月報道，2022年，鴻博股份曾與輝達（NVIDIA）簽署合作協議，被視為內地「AI算力牛股」。在與輝達合作前，鴻博股份曾先後嘗試跨界轉型大數據、手遊、5G、區塊鏈、小家電等領域，但都沒成功，營收在最近十年間一直原地踏步，而在跨界AI產業時因「牽手」輝達股價「起飛」，亦受到外界和投資者的不少質疑。
「上市就是為了賣公司，沒毛病。」
《灰格觀察室》報道則指出，鴻博股份IPO、增發累計募資約12.6億人民幣（約13.5億港元），這是股東的投入，上市以來累計分紅1.8億元人民幣（約1.93億港元），回報率14%。該尤氏家族從2019年起累計套現20億（約21.5億港元）後離場。公司當下的前十大股東股權比例之和只有5.8%，且沒有一個持股超過2%的單一股東；而當初IPO時，其前十大股東合計持股超過74%，特別是尤氏家族七口人佔比達70%。
20日，「鴻博股份創始人家族套現跑路」的相關新聞登上新浪熱搜後，有網友表示這家公司在2023年還被當成中國版「輝達」爆炒：「你說幾句他是騙子就一群人罵你，從這個角度，這個股虧錢的都不值得同情。」還有網友表示見怪不怪：「A股就是這樣的市場。」、「上市就是為了賣公司，沒毛病。」、「A股的審核制度有極大的問題，而且懲罰機制對企業來說不痛不癢，所以才會有這麼多人頂風作案吧。」目前，該公司股民已在網上發起維權。
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