中國版「Nvidia輝達」股價腰斬　控股家族套現20億離場

近日，內地上市公司鴻博股份遭曝創始人家族套現20億元人民幣（約21.5億港元）離場。該公司在2022年因「牽手」輝達（Nvidia）一度迎來股價狂漲，光是2023年上半年就漲了6倍。如今神話已破滅。6月20日，鴻博股份報12.07元，總市值險守60億元。該股此前連續下跌，年內累計跌幅達56%。

近6年該公司出現持續虧損

據內媒《灰格觀察室》15日報道，鴻博股份是創辦於1999年，主業一直都是印刷，尤其是彩券印刷。家族中的大姊尤玉仙當過塑印廠廠長，有資源、有管道，在2000年初曾經憑藉相對領先的技術而風光一時，在2008年成功上市，市值1, 500萬元人民幣（約1,612萬港元）。近6年來，該公司出現持續虧損，深交所曾對其持續經營能力提出質疑。

據此前內媒《野馬財經》4月報道，2022年，鴻博股份曾與輝達（NVIDIA）簽署合作協議，被視為內地「AI算力牛股」。在與輝達合作前，鴻博股份曾先後嘗試跨界轉型大數據、手遊、5G、區塊鏈、小家電等領域，但都沒成功，營收在最近十年間一直原地踏步，而在跨界AI產業時因「牽手」輝達股價「起飛」，亦受到外界和投資者的不少質疑。