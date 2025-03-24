中國發展高層論壇｜鄭志雯等港商領袖獲邀　偕中外商界巨頭與總理李強合照

由國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2025」，昨日起一兩連日在北京舉行，數百名國際級商界巨頭、學者等親臨現場，部分香港商界領袖包括香港瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯等亦獲邀出席，並偕同所有出席人士與國務院總理李強合照。

中國發展高層論壇於2000年首度舉辦，一直以「與世界對話，謀共同發展」為宗旨，透過高級別的互動討論，促進更廣泛的國際層面合作、知識交流和經驗共享，今年主題則為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。