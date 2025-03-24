中國發展高層論壇｜鄭志雯等港商領袖獲邀　偕中外商界巨頭與總理李強合照

由國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2025」，昨日起一兩連日在北京舉行，數百名國際級商界巨頭、學者等親臨現場，部分香港商界領袖包括香港瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯等亦獲邀出席，並偕同所有出席人士與國務院總理李強合照。
中國發展高層論壇於2000年首度舉辦，一直以「與世界對話，謀共同發展」為宗旨，透過高級別的互動討論，促進更廣泛的國際層面合作、知識交流和經驗共享，今年主題則為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。
在今年論壇中，共有數百位來自全球各地的跨國企業主席、行政總裁、商界領袖、學者及國際機構代表應邀出席，在中方代表名單中，來自香港有香港瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯、盈科拓展集團創辦人李澤楷、香港鐵路有限公司主席歐陽伯權、香港交易所主席唐家成等。
外國商界巨頭亦星光熠熠，包括蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔、西門子行政總裁博樂仁（Roland Busch）、寶馬行政總裁齊普斯（Oliver Zipse）等，從不同角度探討全球最新發展動向和潛在協作機遇。
今次獲邀赴京的香港主要「大孖沙」家族代表成員，只有鄭志雯及李澤楷，除了可以中方商界角度，與外國商界巨頭交流及探討協作，對鄭氏家族而言，亦是體現國家對其重視和支持。