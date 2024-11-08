中國百大富豪 8人首次上榜 半數不足40歲

福布斯昨公布2024年中國富豪榜，今年有8人首次打入榜，當中4人年齡不足40歲，包括泡泡瑪特(9992)主席王寧，身家55億美元排68；另外有遊戲公司米哈游3位創辦人蔡浩宇、劉偉和羅宇皓，身家分別73億美元排43、44億美元排86、43億美元排90。4人中羅宇皓35歲，其餘3人37歲。

泡泡瑪特股價漲3倍 王寧入榜

泡泡瑪特股價近1年水漲船高，自今年2月起至10月連升9個月，累漲3倍，及至本月暫回吐1.4%。福布斯報道指，泡泡瑪特透過購物網站Lazada和Shopee的線上銷售，在東南亞市場增長迅速，並推動股價水漲船高，從而令王寧首次上榜。