中國百大富豪 8人首次上榜 半數不足40歲

福布斯昨公布2024年中國富豪榜，今年有8人首次打入榜，當中4人年齡不足40歲，包括泡泡瑪特(9992)主席王寧，身家55億美元排68；另外有遊戲公司米哈游3位創辦人蔡浩宇、劉偉和羅宇皓，身家分別73億美元排43、44億美元排86、43億美元排90。4人中羅宇皓35歲，其餘3人37歲。
泡泡瑪特股價漲3倍 王寧入榜
泡泡瑪特股價近1年水漲船高，自今年2月起至10月連升9個月，累漲3倍，及至本月暫回吐1.4%。福布斯報道指，泡泡瑪特透過購物網站Lazada和Shopee的線上銷售，在東南亞市場增長迅速，並推動股價水漲船高，從而令王寧首次上榜。
米哈游最大股東 身家73億美元
至於米哈游最大股東蔡浩宇聯同其餘創辦人於2011年成立「米哈游工作室」，翌年正式註冊公司，他早在去年的「胡潤百富榜」已打入55名，身家670億元人民幣。米哈游的最大收入來源為其旗艦產品《原神》，福布斯指，以收入計，《原神》上月全球排名13位。蔡浩宇去年辭任米哈游董事長，由劉偉接任，有報道指他近月在新加坡創立通用人工智能公司Anuttacon。
鍾睒睒蟬聯 馬化騰再躋次席
另外，福布斯報道指過去一年滬深300指數累升12%，推動兩年前中國富豪整體財富跌破萬億美元後，今年再重越13位數大關，較去年的8,950億美元，大升15%。而中國首富繼續由農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒穩坐，惟其財富縮水93億美元，至508億美元(約3,962億港元)，但仍足以令他連續4年穩坐冠軍寶座。
財富升幅最大為騰訊控股(700)創辦人馬化騰，身家增加147億美元，至468億美元，排名上升兩位至第二首富。另外，字節跳動創辦人張一鳴身家亦升5%，至456億美元，排名跌1位，至第三。拼多多創辦人黃崢身家439億美元，排第四位。至於跌出榜單的17名富豪中，包括碧桂園(2007)董事長楊惠妍。