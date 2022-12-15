中國監管機構據報要求部分國有銀行買債助穩定債市

在散戶贖回潮引發2015年以來最嚴重的債券拋售後，中國監管機構據報要求部分國有大型銀行幫助穩定國內債市。《彭博社》引述知情人士報道，中國監管機構要求這些銀行的自營交易櫃台購買債券，目的是吸收散戶贖回上述部分銀行的理財產品所帶來的沽壓，而有關指導買債，包括中國地方政府融資窗口所發行的票據。中國人民銀行未有回覆該通訊社查詢。

報道稱，有關窗口指導，反映內地監管機構對基金贖回潮有所憂累，擔心會債券價格持續向下會觸發中國金融不穩定。雖然中國債市於房地產危機及近年經濟環境下保持穩健，不過零售投資者為捕捉經濟復甦的機會，將資金轉移到風險資產，令內地債價自11月以來急速向下。

報道又稱，內地監管機構在上周與業界舉行會議，要求保險公司買債後，繼續加大力度支持市場，不過目前幫助仍然有限。