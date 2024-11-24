中國碳中和委「官二代」耿志遠任榮譽主席

中國碳中和發展集團(1372)公布，委任耿志遠為非執行董事、榮譽主席及提名委員會主席，明日起生效，任期3年，主席兼執行董事鍾國興於同日退任其提名委員會主席職務。耿志遠目前持有1,200 萬股中國碳中和股份。
中國碳中和上周五報0.25元，升0.004元或1.6%，成交額13.2萬元，市值1.34億元。以上周五收市價計，耿志遠手持中國碳中和股份市值300萬元。
公告指，78歲的耿志遠於1970年畢業於清華大學工程物理系，取得學士學位，富多個領域經歷，先後從事商業投資和諮詢，任職於北京市光電技術研究所、中國國際信託投資公司、擔任中國企業投資協會副會長；後期主要致力於公益慈善事業，擔任中華社會救助基金會副理事長、中華英烈褒揚事業促進會副會長、設立北京志遠功臣關愛基金會並任理事長。
父親為前國務院副總理耿飈
資料顯示，耿志遠為父親為前國務院副總理兼國防部部長耿飈之次子，耿飈為中國人民解放軍高級將領，曾任中央軍委常委、秘書長，中共中央顧問委員會常務委員，第六屆全國人大常委會副委員長等職，2000年於北京因病逝世，享年91歲。據悉，國家主席習近平大學畢業後的第一份工作，就是給時任中央軍委秘書長耿飆當機要秘書，當時為1979年，習近平26歲，後來耿飆調任中央軍委秘書長，習近平也轉入了中央軍委。在擔任秘書期間，習近平陪同耿飆多次出訪和在各省考察。