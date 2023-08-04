中國結算擬「降準」市場料放水300億人幣救市　官媒：提振投資者信心

官媒《證券時報》引述業內人士估測，措施會向市場釋放300多億元人民幣資金，是落實中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」的舉措之一。

中國證券登記結算公布，計劃從10月起，進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。官媒《證券時報》隨後亦引述業內表示，冀「提振投資者信心」。以下亦為讀者解讀措施帶來的影響。

官媒：提振投資者信心

同時，《證券時報》報道又指，措施實施後，結算參與人的股票類業務最低結算備付金繳納比例，最低可由現行的16％調降至13％，有助於鼓勵結算參與人及客戶盡早完成資金交收，進一步提升證券公司及基金管理人等市場機構的資金使用效率，強化結算風險管理的精細化水平，提升市場資金使用效率，降低市場成本，助力提振市場信心。

解讀中國結算「降準」

今次「降準」，即為降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，意思指，內地證券公司未來在進行股票類業務時，需要繳交的備付金金額將減少；至於備付金，則為是證券公司，按照規定預先繳付某比例的資金，用於彌補客戶交易可能產生的虧損，或償付客戶交易的買賣方。

而綜合各方資料，是次降低最低結算備付金繳納比例，將會對內地證券公司的經營帶來以下影響：

降低資金成本：

降低最低結算備付金繳納比例，能減少公司內部資金成本，提高證券公司經營效率。

刺激股票交易：

能夠鼓勵更多投資者（散戶）參與股票交易，增加A股市場流動性，變相製造更多交易，間接帶動證券公司交易量和手續費收入。

提高槓桿效應：

證券公司能使用更多資金進行證券交易，以加強槓桿效應，從而增長盈利機會，相反亦有風險，因交易出現虧損，或會導致更大損失。