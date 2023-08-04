中國經濟｜人行：目標保持銀行體系流動性充裕，企業貸款利率下降成效明顯。

人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，下階段將加強逆周期調節和政策儲備，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，精準有力實施好穩健的貨幣政策。一方面，降準、公開市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，共同保持銀行體系流動性合理充裕，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。

國家發改委、財政部、央行和國稅局周五（4日），聯合召開發布會，主題為「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」。人行貨幣政策司司長鄒瀾其後發言。

增強銀行經營穩健性

另一方面，鄒瀾提到，要科學合理把握利率水平。既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。

企業貸款利率下降成效明顯

鄒瀾續指，近年來企業貸款利率下降成效明顯，未來將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能，以及指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。