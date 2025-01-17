中國經濟｜內地上季GDP增5.4%勝預期 全年增5%達中央目標

國家統計局公布，去年經濟按年增長5%，達到中央定下的目標。單計第4季，經濟按年增長5.4%，好過市場預期的5%，是6季以來最高。

國家統計局公布，去年經濟運行總體平穩，穩中有進，高品質發展取得新進展，特別是及時部署出台一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

不過亦要看到，當前外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，下階段要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求推動科技創新和產業創新融合發展，穩定預期，激發活力，推動經濟持續回升向好。