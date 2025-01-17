中國經濟｜內地上季GDP增5.4%勝預期 全年增5%達中央目標

國家統計局公布，去年經濟按年增長5%，達到中央定下的目標。單計第4季，經濟按年增長5.4%，好過市場預期的5%，是6季以來最高。
國家統計局公布，去年經濟運行總體平穩，穩中有進，高品質發展取得新進展，特別是及時部署出台一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。
不過亦要看到，當前外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，下階段要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求推動科技創新和產業創新融合發展，穩定預期，激發活力，推動經濟持續回升向好。
上月工業及零售數據都勝預期
內地上月工業及零售數據都好過預期。去年12月規模以上工業增加值按年增長6.2%，創去年4月以來最快增速，亦較前月加快0.8個百分點；社會消費品零售總額按年升3.7%，增速較11月加快0.7個百分點。上月工業、投資及消費按月增速分別為0.64%、0.33%及0.12%。去年規模以上工業增加值按年增長5.8%；社會消費品零售總額按年升3.5%；固定資產投資按年升3.2%，增幅較首11個月回落0.1個百分點。
去年全國城鎮調查失業率降至5.1%
去年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，按年回落0.1個百分點。單計去年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%，按月上升0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率維持在5%。
統計局表示，就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。居民收入繼續增加，農村居民收入增速快於城鎮。數據顯示，去年全國居民人均可支配收入41314元人民幣，按年名義增長5.3%，扣除價格因素實際增長5.1%；人均消費支出28227元人民幣，按年名義增長5.3%，扣除價格因素實際增長5.1%。
原文刊登於 香港電台