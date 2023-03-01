中國經濟｜內地官方PMI升至52.6　創11年來新高　官方：經濟景氣回升

國家統計局與中國物流與採購聯合會公布，內地2月製造業採購經理指數（PMI）升至52.6，較1月的50.1高2.5，連續兩月錄得50以上的擴張水平，是2012年4月以來最高，亦較市場預期的50.5為高。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣水平繼續回升。

趙慶河續指，期內，上月大、中、小型企業PMI全都處於擴張水平，當中，中小型企業PMI重上50以上；生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於50，當中，生產指數大升6.9，升至56.7；原材料庫存指數仍低於50水平。