中國經濟｜內地官方PMI升至52.6　創11年來新高　官方：經濟景氣回升

國家統計局與中國物流與採購聯合會公布，內地2月製造業採購經理指數（PMI）升至52.6，較1月的50.1高2.5，連續兩月錄得50以上的擴張水平，是2012年4月以來最高，亦較市場預期的50.5為高。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣水平繼續回升。
趙慶河續指，期內，上月大、中、小型企業PMI全都處於擴張水平，當中，中小型企業PMI重上50以上；生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於50，當中，生產指數大升6.9，升至56.7；原材料庫存指數仍低於50水平。
財新製造業PMI亦勝預期
中國2月財新製造業PMI亦勝預期，錄得51.6，較預期的50.7佳，為2022年8月來首次升至擴張區間。財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月經濟加快修復，供求擴張，外需提振，就業開始復蘇，物流恢復提速，製造業企業對未來景氣度信心增長，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。
王喆指，疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活完全正常化尚需時日。中央提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。收入和預期是消費的基礎和前提，未來一段時期，相關政策的製定和落實還應更多著力於增加居民收入和改善市場預期。