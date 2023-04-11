中國網信辦就生成AI服務管理辦法徵求意見　要求產品發布前先申報

中國國家互聯網信息辦公室今（11日）發布徵求意見稿，文件要求利用生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應先向國家網信部門申報安全評估；亦禁止非法獲取、披露、利用個人信息和私隱、商業秘密；提供者應負責生成式人工智能產品的預訓練數據、優化訓練數據來源的合法性。

國家支持人工智能

根據網信辦發布《生成式人工智能服務管理辦法》的意見稿指出，國家支持人工智能算法、框架等基礎技術自主創新、推廣應用、國際合作，鼓勵優先採用安全可信的軟件、工具、計算和數據資源，但要尊重知識產權和商業道德，不得利用算法、數據、平台等優勢實施不公平競爭；有關內容應真實準確，並採取措施防止生成虛假信息。

意見稿並要求，當用戶舉報不符合有關要求的生成內容，除了採取內容過濾等措施外，應在3個月內通過模型優化訓練等方式防止再次生成。有關意見稿的反饋截止日期為下月10日。