中國聯通半年多賺11.3%，中期派息按年增22%。

中國聯通（762）公布2024年中期業績，上半年公司EBITDA達550億元（人民幣，下同），按年增2.7%；公司權益持有者應佔盈利達到138億元，按年增11.3%。至於派息方面，董事會決定派發中期股息每股0.2481元（稅前），按年增22.2%。
中聯通中期收入穩步增長2.9%
期內，中國聯通的營業收入穩步增長，實現1,973億元，同比增長2.9%，其中上半年資本支出為239億元，同比下降13.4%；資本結構持續優化，帶息債務較去年底下降3.8%至30.5億元；資產負債率下降至45.5%水平。
至於收入方面，聯網通信業務完成收入錄1,251億元，按年增2.1%；服務收入錄1,757億元，按年升2.7%；算網數智業務收入達435億元，按年增6.6%；聯通雲收入實現317億元，同比增長24.3%；國際業務收入60億元增8.4%。
中國聯通又指，聯網用戶規模實現提升，上半年淨增近8,000萬，總規模突破10億，當中移動用戶淨增超600萬戶，總用戶達到3.4億戶，淨增規模創近五年同期新高；物聯網聯接數超過5.6億；寬帶用戶達1.17億戶，其中融合用戶突破8,000萬戶、5G套餐用戶滲透率超過80%，千兆寬帶用戶滲透率超過25%；價值經營成效 顯現，融合用戶ARPU達到人民幣103元。
中聯通：有信心全年實現固投在650億人民幣內
集團在業績發表展望，指展望全年有信心實現營業收入穩健增長、利潤雙位數增長，固定資產投資穩定在人民幣650億元以內。
集團又稱，現正置身人工智能引領的新一輪科技變革，智能時代已經到來，將繼續加強新型基礎設施建設，推進數字技術融合創新，建設行業領先數智能力和產品，以算網創新、數智創新推動產業創新，不斷提高管理運營服務水平，着力成為具有全球競爭力的世界一流科技服務企業。