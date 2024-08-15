中國聯通半年多賺11.3%，中期派息按年增22%。

期內，中國聯通的營業收入穩步增長，實現1,973億元，同比增長2.9%，其中上半年資本支出為239億元，同比下降13.4%；資本結構持續優化，帶息債務較去年底下降3.8%至30.5億元；資產負債率下降至45.5%水平。

中國聯通又指，聯網用戶規模實現提升，上半年淨增近8,000萬，總規模突破10億，當中移動用戶淨增超600萬戶，總用戶達到3.4億戶，淨增規模創近五年同期新高；物聯網聯接數超過5.6億；寬帶用戶達1.17億戶，其中融合用戶突破8,000萬戶、5G套餐用戶滲透率超過80%，千兆寬帶用戶滲透率超過25%；價值經營成效 顯現，融合用戶ARPU達到人民幣103元。

中聯通：有信心全年實現固投在650億人民幣內

集團在業績發表展望，指展望全年有信心實現營業收入穩健增長、利潤雙位數增長，固定資產投資穩定在人民幣650億元以內。