中國股票半月遭3大行降級 恒指牛熊線危

美股道瓊斯工業指數上周大挫2.9%，為去年3月後近1年半最大單周跌幅，觸發港股美國預託證券(ADR)亦普遍向下，恐推低港股並在今日跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(上周五處17,261點)。美股調整下港股難獨善其身，近半月至少3間大行將中國股票評級下調，不排除加速資金轉投其他新興市場。



ADR跌逾2百點

恒生指數連升4周後，上周大挫3%或545點，至17,444點。綜合主要藍籌ADR上周四及五表現，相當於恒指今日低開215點，至17,228點，相當於失守牛熊線。大市近月持續在牛熊線上落，恒指對上一次失守為7月下旬，及後指數經歷約3周反覆尋底才再次重越牛熊線，及後約3周後，又再一次下試相關水平。