中國股票半月遭3大行降級 恒指牛熊線危

美股道瓊斯工業指數上周大挫2.9%，為去年3月後近1年半最大單周跌幅，觸發港股美國預託證券(ADR)亦普遍向下，恐推低港股並在今日跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(上周五處17,261點)。美股調整下港股難獨善其身，近半月至少3間大行將中國股票評級下調，不排除加速資金轉投其他新興市場。
ADR跌逾2百點
恒生指數連升4周後，上周大挫3%或545點，至17,444點。綜合主要藍籌ADR上周四及五表現，相當於恒指今日低開215點，至17,228點，相當於失守牛熊線。大市近月持續在牛熊線上落，恒指對上一次失守為7月下旬，及後指數經歷約3周反覆尋底才再次重越牛熊線，及後約3周後，又再一次下試相關水平。
本周聚焦中美通脹
大市本周焦點包括今日內地公布的8月消費物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)；另外周三內地公布貿易及新增貸款數據，以及美國公布8月CPI，勢成下周議息重要風向標之一；另外周四歐洲央行議息，各因素料均左右市場去向。
摩通憂貿易戰升級
中港股持續反彈乏力下，愈來愈多大行對中國股票失去耐性。摩根大通的報告中，除了與其他大行般認為內地政策力度不足之餘，更擔心中美會出現「貿易戰2.0」令關稅由之前的20%，大升至60%，重壓股市及令內地長線增長出現結構性下滑，因此將中國股票評級由「增持」下調至「中性」。事實上，上月底野村亦將中國股票由「增持」降至「中性」，主要憂慮內房情況惡化；本月初瑞銀財富管理亦將中國股票由「最優先」下調至「中性」，認為在美國大選及關稅風險下，相關市場難大規模重估。
有外資分析不排除中國股票的低估值會引發短線反彈，但大行接連下調評級或令長線資金更傾向印度或台灣市場。