中國與瑞士在審計準則和監管互認取得重大突破

中國與瑞士在審計準則與審計監管的互相承認上出現重要突破，中國財政部宣布與瑞士審計準則與監管等效，未來在兩地註冊的會計師事務所，將可以通行使用其中一地的審計監管系統，料這次互認，可以為兩國為公司跨境融資提供審計服務時降低成本、提高效率，並有利於推動中國註冊會計師行業國際化發展、擴大國際影響力。

據內地傳媒報道，在審計準則方面，中方認可，瑞士審計準則及其認可的國際審計準則與中國審計準則等效。在審計監管方面，中方認可，對於分別在瑞士聯邦和中國註冊成立並對經濟主體財務報表出具審計報告的會計師事務所，瑞士聯邦與中國的審計監管體系等效。

中國財政部與瑞士聯邦審計監管局（FAOA）於今年4月正式啟動雙方審計準則與審計監管等效互評工作。財政部組成工作組，「經多輪問答和充分溝通，認可瑞士審計準則和審計監管與內地等效」。同時工作組配合FAOA完成對中國審計準則和審計監管等效評估工作。

料推動中國註冊會計師行業國際化發展

瑞士聯邦委員會審議FAOA評估報告並公布，認可內地審計準則和審計監管與瑞方等效，明年1月1日起生效。此前在2020年1月1日，雙方已經達成會計準則等效。

公開資料顯示，中國近年來積極進行審計等效相關談判協商工作，除了2007年12月6日與香港達成審計準則等效認同，確立了兩地審計準則持續等效認同機制之外，歐盟亦於2011年宣布將包含中國在內的10國納入首批審計公共監管等效名單。不過按照歐方監管框架，在歐委會通過審計公共監管決議後，內地還需要與歐盟相關成員國進行雙邊談判，以確定依賴對方進行審計監管的具體措施。